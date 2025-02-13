"Дешевый свет и отсутствие импорта": Зеленский рассказал, что даст достройка ХАЭС

Украина готовит достройку четырех энергоблоков на Хмельницкой АЭС, что по плану позволит отказаться от импорта и обеспечить дешевую электроэнергию для населения и бизнеса.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.

"В целом готовим для Украины запуск еще четырех блоков", - сообщил он.

По его словам, первый этап расширения атомной станции предусматривает строительство двух атомных блоков мощностью 2,2 ГВт. Второй этап - еще два блока производства компании из США Westinghouse, которые добавят еще 2,2 ГВт.

В целом, отметил Зеленский, именно с американскими партнерами Украина работает над достройкой станции.

"И этот большой проект поможет Украине не только обходиться без импорта электричества в сложные зимние периоды, но и дать больше дешевого электричества для наших людей и для нашей промышленности", - считает президент.

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Напомним:

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Зеленский в вечернем обращении поддержал закупку у Болгарии энергоблоков российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Обновленный проект закона, который даст старт достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, снял все замечания и противоречия, которые возникали у депутатов по первой редакции.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 16 января поддержал правки к законопроекту №11392 о разрешении АО "НАЭК "Энергоатом" приобрести у Болгарии реакторы для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Речь идет о сумме в ориентировочно 600 млн евро.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет достраивать Хмельницкую атомную станцию за кредитные деньги или деньги инвесторов, и заверил, что "с этим проблем нет".