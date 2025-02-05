"Законопроєкт знімає хвилювання": Галущенко сподівається, що депутати підтримають добудову ХАЕС

Оновлений проєкт закону, який дасть старт добудові двох енергоблоків Хмельницької АЕС, зняв всі зауваження і протиріччя, які виникали у депутатів щодо першої редакції.

Так сказав міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми поправили законопроєкт. Він пройшов енергокомітет. Мені здається, що його редакція знімає всі, скажімо так, хвилювання. А тепер питання, проголосує парламент чи не проголосує. А це питання, чи потрібна Україні генерація, чи ми будемо жити в дефіциті електроенергії. Ось і все", – сказав міністр, відповідаючи на запитання, як він збирається далі працювати з парламентом для просування добудови ХАЕС-3, 4.

За його словами, Болгарія навряд чи продовжить Україні дозвіл на купівлю реакторних установок, який спливає 11 березня, якщо закон не буде проголосовано.

"На жаль, там сьогодні інша коаліція в парламенті, і там є проросійська історія. І однією з вимог, я так розумію, було те, що вони не продовжують цей дозвіл. Тому сьогодні все в руках українського парламенту. Якщо він прийме закон, то будемо з двома плюс ГВт генерації. Не прийме – не будемо", – наголосив Галущенко.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 лютого підтримав добудову нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції й попросив Верховну Раду проголосувати потрібні законопроєкти.

На будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції витрачено близько 1,5 мільярда доларів.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Йдеться про суму в орієнтовно 600 млн євро.