Зеленський розповів, де Україна візьме гроші на добудову ХАЕС

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде добудовувати Хмельницьку атомну станцію за кредитні гроші або гроші інвесторів, і запевнив, що "з цим проблем немає".

Про це він сказав журналістам у четвер, 13 лютого, під час поїздки на ХАЕС, передає LIGA.net.

"Всі зацікавлені заходити в атомку. З цим не буде проблем – з кредитними грошами або інвестиціями. Якщо дивитися на інші країни, приклади є різні. Ми можемо запустити інвестора на якусь частину, і це будуть не кредитні гроші, а інвестування. З цим немає проблем, тому що всі так зацікавлені", – сказав Зеленський.

Він не уточнив, про яких інвесторів може йтися.

Президент додав, що влада не відмовляється від планів побудувати чотири енергоблоки на ХАЕС – два з реакторам ВВЕР-1000 російського виробництва і ще два з американськими реакторами AP1000.

"Це грандіозний проєкт. Це буде енергетичний базис України, найбільша станція України, де буде загалом понад 6 ГВт. Найбільша станція в Європі", – сказав він.

Зеленський додав, що вдячний Верховній Раді за дозвіл на придбання у Болгарії корпусів реакторів ВВЕР-1000 для добудови енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

"Це було термінове рішення. У нас був останній шанс цього місяця, бо після цього болгарська сторона була б не зацікавлена в співробітництві – ми отримували такі сигнали. Тому це прям останній потяг, ми змогли в нього встрибнути й, дасть Бог, добудуємо", – сказав президент.

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Нагадаємо:

Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Зеленський у вечірньому зверненні підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Оновлений проєкт закону, який дасть старт добудові двох енергоблоків Хмельницької АЕС, зняв всі зауваження і протиріччя, які виникали у депутатів щодо першої редакції.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Йдеться про суму в орієнтовно 600 млн євро.