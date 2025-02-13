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Зеленський розповів, де Україна візьме гроші на добудову ХАЕС

Віктор Волокіта — 13 лютого, 17:41
Зеленський розповів, де Україна візьме гроші на добудову ХАЕС
Хмельницька АЕС
Нетішинська міська рада

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде добудовувати Хмельницьку атомну станцію за кредитні гроші або гроші інвесторів, і запевнив, що "з цим проблем немає".

Про це він сказав журналістам у четвер, 13 лютого, під час поїздки на ХАЕС, передає LIGA.net.

"Всі зацікавлені заходити в атомку. З цим не буде проблем – з кредитними грошами або інвестиціями. Якщо дивитися на інші країни, приклади є різні. Ми можемо запустити інвестора на якусь частину, і це будуть не кредитні гроші, а інвестування. З цим немає проблем, тому що всі так зацікавлені", – сказав Зеленський.

Він не уточнив, про яких інвесторів може йтися.

Президент додав, що влада не відмовляється від планів побудувати чотири енергоблоки на ХАЕС – два з реакторам ВВЕР-1000 російського виробництва і ще два з американськими реакторами AP1000.

"Це грандіозний проєкт. Це буде енергетичний базис України, найбільша станція України, де буде загалом понад 6 ГВт. Найбільша станція в Європі", – сказав він.

Зеленський додав, що вдячний Верховній Раді за дозвіл на придбання у Болгарії корпусів реакторів ВВЕР-1000 для добудови енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

"Це було термінове рішення. У нас був останній шанс цього місяця, бо після цього болгарська сторона була б не зацікавлена в співробітництві – ми отримували такі сигнали. Тому це прям останній потяг, ми змогли в нього встрибнути й, дасть Бог, добудуємо", – сказав президент.

Читайте також: Україна будуватиме ще одну найбільшу АЕС в Європі. Для чого і де братимуть гроші?

Нагадаємо:

Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Зеленський у вечірньому зверненні підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Оновлений проєкт закону, який дасть старт добудові двох енергоблоків Хмельницької АЕС, зняв всі зауваження і протиріччя, які виникали у депутатів щодо першої редакції.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Йдеться про суму в орієнтовно 600 млн євро.

ХАЕС

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