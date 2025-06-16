Заборона нових контрактів на російський газ: ЄС обійде вето

Європейський Союз розробив механізм заборони нових контрактів на російський газ, щоб обійти вето Угорщини та Словаччини.

Про це пише Financial Times із посиланням на проєкт пропозиції.

Єврокомісія пропонує країнам ЄС заборонити укладання нових угод на постачання російського газу, використовуючи торговельне законодавство, яке передбачає прийняття рішення більшістю голосів, а не одноголосно.

Такий крок дозволить обійти вето Угорщини та Словаччини, які загрожують блокувати санкції на імпорт російського газу.

Компанії будуть зобов’язані надавати митним органам детальну інформацію про газові контракти, щоб підтвердити відсутність російського походження газу.

Пропозиції ще перебувають на стадії обговорення і можуть зазнати змін.

Заборона на укладання нових контрактів із Росією набуде чинності негайно. Чинні угоди на постачання трубопровідного і скрапленого газу діятимуть до 2026 року, а довгострокові контракти залишаться в силі до 1 січня 2028 року.

Угорщина та Словаччина, які значною мірою залежать від російського газу, отримають перехідний період до 2027 року для поступової відмови від постачань із Росії.

Нагадаємо:

Ціни на газ у Європі продовжують зростати через побоювання ескалації війни між Ізраїлем та Іраном.

Євросоюзівські компанії будуть зобов'язані розкривати ЄС деталі своїх угод з російським газом відповідно до майбутніх пропозицій Європейської Комісії щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.