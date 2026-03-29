Росіяни обстріляли об’єкти "Нафтогазу" на Сумщині: є суттєві пошкодження

Росіяни четвертий день обстрілюють об'єкти "Нафтогазу", 29 березня вони атакували активи на Сумщині.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Як зазначається, є суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа. Водночас постраждалих немає.

"Займання вдалося швидко ліквідувати завдяки злагодженій роботі наших працівників і підрозділів ДСНС", - розповіли в компанії.

28 березня ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах групи "Нафтогаз" на Полтавщині.