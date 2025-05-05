ЄС хоче заборонити імпорт усього російського газу до кінця 2027 року: яка альтернатива

Європейська комісія має намір запропонувати заходи щодо заборони імпорту всього російського газу до кінця 2027 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Як пише агентство, імпорт газу до ЄС з Росії скоротився приблизно до 19% від загального обсягу закупівель газу в минулому році, і з понад 40% до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Щоб просунутися вперед із планом щодо обмеження цієї залежності, ЄС планує запропонувати в червні заборонити весь імпорт російського газу. Йтиметься як про нові угоди з Росією, так і про існуючі спотові контракти.

Ці заходи, що охоплюють спотові контракти, на які припадає близько третини імпорту, набудуть чинності не пізніше кінця 2025 року.

Як і трубопровідний газ, більшість російського СПГ-газу закуповується за довгостроковими контрактами з європейськими покупцями із жорсткими умовами "бери або плати".

Європейська комісія планує заявити у Європарламенті, що у червні буде представлена пропозиція про заборону імпорту російського газу, що надходить як по трубопроводах, так і у формі СПГ згідно з цими довгостроковими угодами.

Сама ж заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

За словами співрозмовників, цей графік залежить від здатності блоку імпортувати СПГ із альтернативних шляхів - США, Катару, Канади та Африки.

Нагадаємо:

За даними Reuters, американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії. Видання зазначає, що цілями є державний російський енергетичний гігант "Газпром".