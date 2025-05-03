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США підготували нові санкції проти Росії – Reuters

Володимир Тунік-Фриз — 3 травня, 10:00
США підготували нові санкції проти Росії – Reuters
Getty Images

Українська правда

За даними Reuters, американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії.

Джерело: Reuters із посиланням на американських чиновників і джерело, знайоме з цим питанням.

Деталі: Видання зазначає, що цілями є державний російський енергетичний гігант "Газпром", а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі, сказав представник адміністрації, який, як і інші джерела, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити це питання.

Чиновник не надав жодних інших подробиць.

Проте, зазначає видання, не зрозуміло, чи буде цей пакет схвалений Трампом, "чия симпатія до заяв і дій Москви змінилася розчаруванням через ігнорування правителем Росії Володимиром Путіним його закликів до припинення вогню і мирних переговорів".

Рада національної безпеки США "намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії", – повідомило джерело, знайоме з цим питанням. – Це має бути підписано Трампом".

"Це повністю його рішення", – підтвердив другий американський чиновник.

"З самого початку президент чітко заявив про свою прихильність досягненню повного і всеосяжного припинення вогню, - сказав речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюітт. – Ми не коментуємо деталі поточних переговорів".

Міністерство фінансів США, яке реалізує більшість американських санкцій, не відповіло на запит про коментарі.

Дослівно Reuters: "Схвалення Трампом нових санкцій, яке послідує за підписанням у середу американо-української угоди про видобуток корисних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може означати посилення його позиції щодо Кремля".

Нагадаємо:

  • В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.
  • Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

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