ЕС хочет запретить импорт всего российского газа до конца 2027 года: какая альтернатива

Европейская комиссия намерена предложить меры по запрету импорта всего российского газа до конца 2027 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, импорт газа в ЕС из России сократился примерно до 19% от общего объема закупок газа в прошлом году, и с более 40% до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Чтобы продвинуться вперед с планом по ограничению этой зависимости, ЕС планирует предложить в июне запретить весь импорт российского газа. Речь пойдет как о новых соглашениях с Россией, так и о существующих спотовых контрактах.

Эти меры, охватывающие спотовые контракты, на которые приходится около трети импорта, вступят в силу не позднее конца 2025 года.

Как и трубопроводный газ, большинство российского СПГ-газа закупается по долгосрочным контрактам с европейскими покупателями с жесткими условиями "бери или плати".

Европейская комиссия планирует заявить в Европарламенте, что в июне будет представлено предложение о запрете импорта российского газа, поступающего как по трубопроводам, так и в форме СПГ согласно этим долгосрочным соглашениям.

Сам же запрет вступит в силу до конца 2027 года.

По словам собеседников, этот график зависит от способности блока импортировать СПГ из альтернативных путей - США, Катара, Канады и Африки.

Напомним:

По данным Reuters, американские чиновники завершили разработку новых экономических санкций против России. Издание отмечает, что целями является государственный российский энергетический гигант "Газпром".