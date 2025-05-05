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ЕС хочет запретить импорт всего российского газа до конца 2027 года: какая альтернатива

Виктор Волокита — 5 мая, 12:41
ЕС хочет запретить импорт всего российского газа до конца 2027 года: какая альтернатива
Getty Images

Европейская комиссия намерена предложить меры по запрету импорта всего российского газа до конца 2027 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, импорт газа в ЕС из России сократился примерно до 19% от общего объема закупок газа в прошлом году, и с более 40% до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Чтобы продвинуться вперед с планом по ограничению этой зависимости, ЕС планирует предложить в июне запретить весь импорт российского газа. Речь пойдет как о новых соглашениях с Россией, так и о существующих спотовых контрактах.

Эти меры, охватывающие спотовые контракты, на которые приходится около трети импорта, вступят в силу не позднее конца 2025 года.

Как и трубопроводный газ, большинство российского СПГ-газа закупается по долгосрочным контрактам с европейскими покупателями с жесткими условиями "бери или плати".

Европейская комиссия планирует заявить в Европарламенте, что в июне будет представлено предложение о запрете импорта российского газа, поступающего как по трубопроводам, так и в форме СПГ согласно этим долгосрочным соглашениям.

Сам же запрет вступит в силу до конца 2027 года.

По словам собеседников, этот график зависит от способности блока импортировать СПГ из альтернативных путей - США, Катара, Канады и Африки.

Напомним:

По данным Reuters, американские чиновники завершили разработку новых экономических санкций против России. Издание отмечает, что целями является государственный российский энергетический гигант "Газпром".

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ЕС

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