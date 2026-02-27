Японія передала Україні три автотрансформатори за понад 20 мільйонів доларів
Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) передала Україні три потужні автотрансформатори вартістю понад 20 мільйонів доларів.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
"Це надзвичайно цінне і критично необхідне обладнання замінить устаткування, що було пошкоджене російськими атаками на підстанціях "Укренерго"", – підкреслили у відомстві.
Йдеться, що партнери надали допомогу у рамках "Проєкту екстреного відновлення та реконструкції", що був започаткований у 2022 році спільно Міністерством енергетики України, Міністерством інфраструктури України та JICA.
Нагадаємо:
Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду у формі обміну нотами щодо надання грантової допомоги.