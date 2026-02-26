Японія виділить 41 мільйон доларів на грантову допомогу Україні

Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме та міністр розвитку громад Олексій Кулеба

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду у формі обміну нотами щодо надання грантової допомоги.

Про це повідомив Кулеба в Telegram.

"Це фактично є стартом п'ятої фази Програми екстреного відновлення. Сума грантової допомоги — 6.2 млрд японських єн, тобто приблизно 41 млн дол США", – зазначив він.

За його словами, програма екстреного відновлення стартувала ще у 2023 році. У межах попередніх фаз Програми екстреного відновлення Уряд Японії виділив 100 млрд японських єн (близько 650 млн дол США).

Міністр поінформував, що громади вже отримали і продовжують отримувати спецтехніку для розчищення завалів, потужні генератори, помпи для водоканалів та обладнання для розмінування.

Найбільше техніки та обладнання було спрямовано у Херсонську, Харківську та Миколаївську області — регіони, що зазнали найбільших руйнувань, а також у Дніпро як логістичний та гуманітарний хаб.

Він зазначив, що п'ята фаза дозволить планово зміцнювати критичну інфраструктуру, підтримувати медицину, агросектор та суспільне мовлення.

"Важливо, що обмін нотами відкриває шлях до фіналізації Грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), де будуть чітко деталізовані проєкти та закупівлі", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо:

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.