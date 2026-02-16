Японія та Канада надали Україні грант розміром 690 мільйонів доларів

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що це – перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Як поінформували в міністерстві, кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями.

В Мінфін уточнили, що грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

544 млн доларів США – внесок Уряду Японії;

146 млн доларів США – внесок Канади;

0,8 млн доларів США – кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Нагадаємо:

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2025 році стали кредити ERA від країн G7 в обсязі 37,9 млрд дол. США, які частково обліковуються як державний борг, а також фінансування від Європейського Союзу в обсязі 12,1 млрд дол. США.