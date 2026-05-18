Наслідки атак РФ на енергетику: нові знеструмлення, двоє енергетиків отримали поранення

Через обстріли росіян у пʼяти областях нові знеструмлення

Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях станом на ранок 18 травня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів.

Про це повідомили в Міненерго.

Також зазначається, що під час виконання службових обов'язків ремонтна бригада на Донеччині зазнала атаки ворожого БПЛА.

Інцидент стався під час руху службового автомобіля до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Внаслідок атаки двоє працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надають всю необхідну допомогу.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 40 населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині.

Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Застосування обмежень електроенергії 18 травня не прогнозується.