Україна разом з ООН посилить відновлення Чорного моря

Україна посилює співпрацю з міжнародними партнерами щодо зменшення забруднення Чорного моря та підготовки інвестиційних рішень у сфері водної політики.

Про це повідомило Мінекономіки з посиланням на результати зустрічі заступниці міністра Ірини Овчаренко з представниками управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) щодо впровадження в Україні проєкту міжнародної технічної допомоги ГЕФ "Оживлення Чорного моря" (Blueing the Black Sea, BBSEA).

Зазначається, що проєкт "Оживлення Чорного моря", що офіційно стартував у червні 2025 року, є регіональною ініціативою Глобального екологічного фонду (ГЕФ) із бюджетом 6,39 млн доларів США.

Він реалізується Світовим банком за участі UNOPS та спрямований на підвищення готовності країн Чорноморського регіону до системного зменшення забруднення морських вод.

Упродовж 2024-2028 років BBSEA передбачає стимулювання екоінновацій через міжнародні конкурси, підтримку країн-учасниць – Грузії, Молдови, Туреччини та України у вдосконаленні нормативної бази та інвестиційного планування.

Нагадаємо:

UNOPS (управління ООН з обслуговування проєктів) – це операційна агенція системи ООН, яка надає послуги з управління проєктами, закупівель та інфраструктури для урядів і міжнародних партнерів.

Організація підтримує реалізацію проєктів у сферах сталого розвитку, відновлення, кліматичної та екологічної політики в більш ніж 80 країнах світу.