"Нафтогаз" отримав 3 мільярди кредиту від "Ощадбанку" на імпорт газу

НАК "Нафтогаз України" залучила кредит у розмірі 3 млрд грн від "Ощадбанку" для закупівлі імпортного природного газу.

Про це повідомляє голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

За його словами, потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури.

"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів. Вдячний команді Уряду та Ощадбанку за підтримку", — зазначив Корецький.

Нагадаємо:

Група Нафтогаз підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро на закупівлю газу для формування довгострокових запасів.

Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.