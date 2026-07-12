Фахівці повернули постачання газу до будинків у Вишневому

Працівники НАК "Нафтогаз" відновили газопостачання до житлових будинків у Вишневому, які були пошкоджені внаслідок російської атаки 6 червня.

Про це повідомив генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Фахівці відновили подачу газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках і приватному секторі.

"Спеціалісти компанії обстежили газопроводи в зоні ураження, усунули деформації, зміщення та механічні пошкодження, щоб забезпечити безпечне газопостачання. Йдеться про близько 8 км газових мереж, зокрема газопроводів-вводів", – написав Корецький.

Відновлювальні роботи на газових мережах тривали п'ять діб. До них було залучено 50 фахівців "НАфтогазу" та 20 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо:

Вночі 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Однак було влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

На Київщині внаслідок атаки РФ 9 людей загинули та 58 постраждали. Влада повідомляла, що у місті Вишневе через загрозу повторної детонації евакуювали майже півтисячі жителів.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що об'єкт у Вишневому, де відбувалась повторна детонація 6 липня, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України.

Зеленський заявив, що у Вишневому внаслідок російського удару вибухнув склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому", наразі за цим фактом є кримінальна справа, а також будуть звільнення.