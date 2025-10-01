"Нафтогаз" отримає від ЄІБ 300 мільйонів євро кредиту на закупівлю газу

Група Нафтогаз підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро на закупівлю газу для формування довгострокових запасів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"300 мільйонів євро від ЄІБ — це суттєва та практична підтримка, яка допоможе нам гарантувати енергетичну стійкість країни напередодні зими. Щиро дякую Президенту України, Уряду та Прем’єр-міністру за підтримку, а також нашим європейським партнерам за довіру та солідарність", — наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Також ця угода є продовженням переходу Нафтогазу до відновлюваних джерел енергії та декарбонізації, зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Йдеться, що в межах цієї угоди Група Нафтогаз зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну кредиту Європейського інвестиційного банку, у проекти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

Нагадаємо:

Група Нафтогаз залучила 2,445 млрд грн додаткового фінансування у межах стратегічного партнерства з державним АТ "Укрексімбанк".