У Нафтогазі прокоментували скасування рішення суду в Казахстані у справі проти Газпрому

Нафтогаз планує продовжувати роботу з забезпечення законних стягнень штрафів із російського Газпрому попри ускладення в окремих юрисдикціях.

Про це повідомив директор Нафтогазу Сергій Корецький.

Юристи компанії вже вивчають це рішення.

"Нафтогаз бере до уваги публічні коментарі посадових осіб, які лунали під час розгляду справи, та очікує, що подальший розгляд відбуватиметься відповідно до принципів верховенства права, незалежності суду та міжнародних зобов'язань Казахстану", – пише Корецький.

Також він наголосив, що компанія використовує всі доступні юридичні механізми для стягнення понад 1,4 млрд дол., присуджених міжнародним арбітражем.

Ця робота триває одночасно в кількох країнах і продовжиться, зокрема, в Казахстані, запевняє директор Нафтогазу.

"Одночасно з цим, борг Газпрому перед Нафтогазом продовжує зростати. На суму заборгованості щодня нараховуються відсотки, і вся сума в повному обсязі буде стягнута з російської компанії на користь Нафтогазу", – підсумував Корецький.

Нагадаємо:

У травні суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з "Газпрому" 1,4 млрд доларів на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу.

Рішення зобов'язувало "Газпром" сплатити "Нафтогазу" заборгованість за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати.

Після цього міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв заявив, що рішення суду про визнання арбітражного рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому" не виконуватиметься на території Казахстану.

7 липня суд скасував це рішення.