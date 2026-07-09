Атака в Ормузі змусила Катар тримати найбільший у світі газовий завод на мінімумі

Катар призупинив спроби швидко відновити виробництво на найбільшому у світі комплексі зі скраплення природного газу після атаки на один із його танкерів в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Посадовці QatarEnergy провели серію зустрічей після атаки у вівторок, за підсумками яких гендиректор компанії Саад Аль-Каабі вирішив зупинити плани зі збільшення виробництва на комплексі Ras Laffan, повідомили обізнані з ситуацією джерела.

З міркувань безпеки комплекс працюватиме на мінімальному рівні, а кількість суден, які мають зайти на підприємство найближчими днями, скоротять.

Пауза стала одним із найпомітніших наслідків нового загострення навколо Ормузької протоки після атак на низку суден та ударів США по Ірану протягом двох днів поспіль.

Відтермінування нарощування виробництва на Ras Laffan може ще більше посилити дефіцит на світовому газовому ринку та конкуренцію між Азією і Європою за вільні обсяги LNG напередодні наступної зими.

Спотові ціни на LNG в Азії вже більш ніж на 80% перевищують довоєнний рівень. Катар торік забезпечував близько п'ятої частини світових поставок скрапленого газу.

Європейські еталонні ціни на газ у четвер різко зросли, перевищивши 50 євро за мегават-годину вперше відтоді, як США та Іран минулого місяця уклали тимчасову мирну угоду.

Нагадаємо:

Раніше Катар планував швидко наростити виробництво скрапленого газу на найбільшому заводі у світі після відновлення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

В Ормузькій протоці уразили катарський LNG-танкер, що стало новим ударом по судноплавству на тлі переговорів США та Ірану про відкриття водного шляху.