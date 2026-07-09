Суд у Казахстані передумав стягувати $1,4 мільярда з "Газпрому" на користь "Нафтогазу"

У Казахстані суд передумав дозволяти стягувати кошти з Газпрому на користь Нафтогазу

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) скасував раніше винесене рішення про визнання та примусове виконання в Казахстані арбітражного рішення проти ПАТ "Газпром" за позовом НАК "Нафтогаз України" на суму близько $1,4 млрд.

Про це повідомляє Forbes Kazakhstan.

15 травня 2026 року суддя Ендрю Спінк у Казахстані задовольнив позов української компанії про визнання та приведення у виконання іноземного арбітражного рішення, винесеного Міжнародною торговою палатою (ICC) у Швейцарії.

Йшлося про механізм стягнення коштів з російської компанії на території Казахстану.

Однак 7 липня 2026 року суд першої інстанції МФЦА під головуванням судді Лорда Фолкса переглянув справу і дійшов протилежного висновку.

У підсумковому рішенні, опублікованому на сайті суду, суддя Фолкс прямо вказав на відсутність у МФЦА юрисдикції для визнання та виконання даного арбітражного рішення ICC і скасував наказ судді Спінка.

Суд окремо зазначив, що під час ухвалення первісного рішення суддя Спінк розглядав справу без участі та попереднього повідомлення "Газпрому", тоді як під час перегляду були заслухані аргументи обох сторін.

Нагадаємо:

У травні суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з "Газпрому" 1,4 млрд доларів на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу.