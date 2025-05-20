Україна закликала G7 знизити ліміт ціни на російську нафту значно нижче, ніж пропонує ЄС

НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ У СЕЛІ ОТРАДА, ЗА 150 КМ ВІД УФИ, РОСІЯ /getty images

Україна подякувала Євросоюзу за схвалення нових санкцій проти РФ, проте запропонувала посилити тиск на агресора, знизивши до $30 за барель граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі, передає Укрінформ.

Окрім того, як вважає Сибіга, потрібні санкції щодо російської банківської інфраструктури, включаючи Центробанк.

За його словами, такі сильні кроки потрібні зараз, адже треба чинити тиск на Росію.

"Тому так важливо мати цю повну дипломатичну мобілізацію – для стримування російської агресії й відновлення миру", - вважає Сибіга.

У Брюсселі Сибіга бере участь у зустрічі голів МЗС країн ЄС.

Нагадаємо:

Цього тижня ЄС запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну (60 дол за барель) на російську нафту, що транспортується морським шляхом. За даними Reuters, Євросоюз запропонує 50 доларів за барель.

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 суден тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.