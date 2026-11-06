Інфляція за підсумками року буде більшою, ніж прогнозували: коли чекати зниження

Національний банк прогнозує прискорення інфляції на 2026 рік до 12,5%, але у 2027 році вона почне знижуватись.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

За оцінками регулятора, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0.7 в. п. Іншими важливими чинниками, що позначатимуться на ціновій динаміці, є ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.

"У 2027 році інфляція сповільниться до 7.3% р/р. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту і заходи монетарної політики", – додали в Нацбанку.

Регулятор планує і надалі підтримувати привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що обмежуватиме ціновий тиск. Також інфляцію стримуватиме вірогідне охолодження внутрішнього попиту та ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак.

"Повернення інфляції до цілі 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Вагомою передумовою для цього є поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг", – зазначили в НБУ.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% до 16,5%.

Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року українська економіка скоротиться на 0,4%. Раніше там прогнозували зростання на 1,8%.