Украина призвала G7 снизить лимит цены на российскую нефть значительно ниже, чем предлагает ЕС

НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ У СЕЛІ ОТРАДА, ЗА 150 КМ ВІД УФИ, РОСІЯ /getty images

Украина поблагодарила Евросоюз за одобрение новых санкций против РФ, однако предложила усилить давление на агрессора, снизив до $30 за баррель предельную цену на российскую нефть, выше которой западным компаниям запрещается предоставлять услуги для ее экспорта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе, передает Укринформ.

Кроме того, как считает Сибига, нужны санкции в отношении российской банковской инфраструктуры, включая Центробанк.

По его словам, такие сильные шаги нужны сейчас, ведь надо оказывать давление на Россию.

"Поэтому так важно иметь эту полную дипломатическую мобилизацию - для сдерживания российской агрессии и восстановления мира", - считает Сибига.

В Брюсселе Сибига участвует во встрече глав МИД стран ЕС.

Напомним:

На этой неделе ЕС предложит министрам финансов стран G7 снизить текущую предельную цену (60 долл за баррель) на российскую нефть, транспортируемую морским путем. По данным Reuters, Евросоюз предложит 50 долларов за баррель.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 судов теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека.