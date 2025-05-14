Запасы газа в украинских хранилищах упали до самого низкого уровня за 11 лет

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 11 мая составили 6,02 млрд куб м. ПХГ заполнены на 19,4%.

Об этом свидетельствуют данные ExPro Daily Gas.

По сравнению с прошлым годом в хранилищах хранится на 31,7% или 2,79 млрд куб м меньше газа. Нынешние запасы в хранилищах являются самыми низкими на 11 мая как минимум за последние 11 лет.

Отмечается, что Украина продолжает закачку газа в подземные хранилища, а объемы закачки снизились до 26 млн куб м 11 мая.

В то же время объемы закачки в мае 2025 года выше, чем в мае прошлого года. В общем, с начала месяца в хранилища закачано более 350 млн куб м природного газа, на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала нынешнего сезона закачки (17 апреля) в украинские ПХГ закачано 610 млн куб м природного газа, в том числе в апреле 258 млн куб м.

По оценкам ExPro, по состоянию на конец мая 2025 г. запасы газа в украинских ПХГ могут достичь почти 6,6 млрд куб м при стабильном импорте природного газа, который составляет около 14 млн куб м в сутки в последние дни.

Кроме того, Украина продолжает постепенно восстанавливать добычу природного газа, которая была повреждена после массированных российских обстрелов в феврале-марте.

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Напомним:

С начала года и по состоянию на 5 мая импорт природного газа в Украину составил 1,12 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос почти в 10 раз.

"Укргаздобыча" потеряла 50% добычи газа из-за российских атак в феврале, более половины потерь восстановили.

Из-за российских атак на газовую инфраструктуру и, как следствие, уменьшение добычи, Украина значительно увеличит импорт газа в 2025 году.