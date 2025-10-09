Після атаки РФ є знеструмлення в кількох областях, досі найскладніша ситуація на Чернігівщині

Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в окремих областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зокрема, досі найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині.

Через пошкоджене ворогом обладнання – наразі "Чернігівобленерго" вимушено застосовує погодинні відключення обсягом три черги одночасно. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають, інформує "Укренерго".

Також внаслідок нічної дронової атаки – є пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлені споживачі на Одещині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 9 жовтня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього дня – у середу.

"Причина – утримання хмарної погоди з дощем майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", – пояснюють в компанії.

Зазначається, що враховуючи погодні умови, необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. "Укренерго" закликало не вмикати кілька потужних приладів одночасно з 10:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.

Зокрема, станом на 9 жовтня Чорноморськ Одеської області в результаті російської атаки повністю знеструмлено.



