Удари України обвалили переробку нафти в РФ до мінімуму за 21 рік

Хвиля українських атак на російські паливні об'єкти знизила обсяги нафтопереробки в РФ до найнижчого рівня за понад 21 рік.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані EA Analytics.

Від початку місяця російські НПЗ переробляли в середньому 3,91 млн барелів нафти на добу - це найнижчий показник із березня 2005 року. Обсяги впали більш ніж на 1,4 млн барелів на добу порівняно із середнім рівнем рік тому.

Падіння виробництва змусило Росію заборонити більшість експорту дизельного пального до кінця липня на додачу до раніше запроваджених обмежень на постачання бензину й авіапального.

Скорочення поставок дизелю з Росії, яка є одним із ключових світових експортерів, підняло ціни до багаторічних максимумів на тлі вже напруженого ринку через перебої з постачанням із Близького Сходу.

За останні 100 днів українські сили здійснили близько 50 атак на російські паливні об'єкти та вразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, свідчать підрахунки Bloomberg на основі публічних заяв України та Росії.

Росія засекретила офіційну статистику щодо роботи НПЗ, тому EA Analytics оцінює обсяги переробки за допомогою супутникового моніторингу нафтових родовищ і резервуарів, а також відстеження вантажних потоків у реальному часі.

Нагадаємо:

Українські удари дронами могли вивести з ладу від 20% до 40% нафтопереробних потужностей Росії.

Паливний дефіцит уже зачіпає 50 млн росіян, або 35% населення, свідчить аналіз FT. До 8 липня місцева влада або продавці запровадили обмеження на продаж пального у більшості регіонів РФ.