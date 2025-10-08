В "Укренерго" заявили про зміну тактики російських обстрілів по енергетиці України

Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.

Про це повідомив керівник "Укренерго" Віталій Зайченко під час зустрічі з послами G-7.

"За таких умов, підтримка енергетиків міжнародними партнерами стала ще більш актуальною, зокрема – в контексті посилення стійкості ОЕС України до ворожих атак", - розповів Зайченко.

За його словами, на більшості підстанцій вже збудовані захисні споруди.

"Їхня ефективність вже була доведена десятки разів, коли устаткування лишалось цілим після ворожих влучань. Однак, облаштування захисту все ще триває, і "Укренерго" здійснює ці роботи за грантові та кредитні кошти. Ми вдячні партнерам за всю допомогу, яку вони вже надали. Але зараз – вкрай потрібне продовження підтримки", – зазначив керівник "Укренерго".

Нагадаємо:

8 жовтня внаслідок російських ударів без електроенергії залишилися мешканці кількох областей України.