Українські БпЛА вдарили по енергомосту Кубань-Крим та низці енерговузлів

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) 12-13 липня уразили енергоміст Кубань-Крим та 11 енерговузлів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це інформує командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")

"Операція "Кримський рубильник off" та ППОпад: 12-13 липня відпрацьовано енергоміст Кубань-Крим, 10 енерговузлів, 5 елементів ППО у Криму (С-400, ПанцирС1, Тор, Небо-У)", – написав він у Телеграм.

Протягом 12-13 липня Птахами СБС у Криму та решті окупованих територій уражено 11 енерговузлів-підстанцій різної потужності: 9 електропідстанцій, стратегічний пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з рф "Крим" та перекачувальну газову станцію.

Ідеться про пункт перетоку "Кубань-Крим" (Глазівка, АР Крим), підстанції у Керчі, населених пунктах Ковильне, Зимине, Афіни.

Нагадаємо:

На тимчасово окупованому півострові Крим ускладнюється ситуація з енергопостачанням через удари Сил оборони України по об'єктах енергетики: регіони регулярно залишаються без світла, іноді на кілька днів, у більшості немає навіть графіків відключень.

Вночі на 12 та 13 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях атакували 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ до Криму. Його було уражено вдруге за 48 годин.

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.