На Київщині через обстріли були відключення світла

Під час нічного обстрілу росіян в одному з районів Київщини відбулось відключення світла.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено", – йдеться у повідомленні.

При цьому на ранок 8 вересня аварійних відключень електроенергії у області немає.

Також в одному з населених пунктів Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес клубу та офісу підприємства.

Нагадаємо:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Вночі 8 вересня в Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.