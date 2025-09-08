На Київщині через обстріли були відключення світла
Під час нічного обстрілу росіян в одному з районів Київщини відбулось відключення світла.
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.
"В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено", – йдеться у повідомленні.
При цьому на ранок 8 вересня аварійних відключень електроенергії у області немає.
Також в одному з населених пунктів Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес клубу та офісу підприємства.
Нагадаємо:
Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.
Вночі 8 вересня в Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.