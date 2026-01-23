У чотирьох областях нові знеструмлення після атак росіян

Внаслідок російських ударів по енергооб'єктах на ранок є знеструмлені споживачів у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема нові знеструмлення стались у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Сумській областях. Енергетики відновлюють енергосистему у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Окрім цього у більшості регіонів країни запроваджені аварійні відключення світла.

"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 23 січня, станом на 9:30, його рівень був на 1% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер", – йдеться у повідомленні.

22 січня добовий максимум споживання був нижчим за 21 січня через більші обсяги обмежень еелектроенергії.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", – додали в "Укренерго".

Нагадаємо:

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які мають можливість, виїхати за місто, а тих, хто залишається, зробити запас продуктів, води і ліків. За його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше.