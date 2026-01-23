У багатьох регіонах України застосували аварійні відключення світла

Зранку 23 січня за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення електроенергії у багатьох областях України.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", ДТЕК та місцевих обленерго.

В ДТЕК зазначили, що аварійні відключення почались у Дніпропетровській та Одеській областях, вони також продовжують діяти у Києві.

Про аварійні відключення також повідомили в "Чернігівобленерго", "Житомиробленерго".

Аварійні відключення також фіксуються у Сумській, Кіровоградській областях, на Харківщині, Полтавщині, Черкащині.

У західних областях країни збільшують черги графіків погодинних відключень.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав ситуацію в енергосистемі 22 січня найважчою з часів блекауту у листопаді 2022 року.