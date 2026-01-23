Може бути ще складніше: Кличко вдруге закликав киян виїхати з міста
Мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які мають можливість, виїхати за місто, а тих, хто залишається, зробити запас продуктів, води і ліків. За його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше.
Джерело: Кличко у Facebook
Пряма мова: "До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент.
Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх".
Деталі: За його словами, Київ, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що росіяни продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.
Кличко закликав роботодавців організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.
У кожному районі столиці перша ланка реагування — це районна держадміністрація.
Кличко повідомив, що Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності), де, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.
У цих пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.
Мер наголосив, що всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7. Цілодобово продовжують працювати комунальники, лікарні і соціальні заклади.
Передісторія:
- Після нічного російського удару 20 січня мер столиці повідомив, що 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання. Лівий берег міста також певний час був без води.
- 9 січня Кличко закликав мешканців столиці за можливості тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, оскільки після російської атаки половина будинків Києва були без теплопостачання.
- Станом на ранок 23 січня у столиці без тепла залишаються 1 940 будинків.
- Мер Києва Віталій Кличко у коментарі The Times заявив, що у січні зі столиці виїхали 600 тисяч осіб.