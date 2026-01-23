Може бути ще складніше: Кличко вдруге закликав киян виїхати з міста

Українська правда

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які мають можливість, виїхати за місто, а тих, хто залишається, зробити запас продуктів, води і ліків. За його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент.

Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх".

Деталі: За його словами, Київ, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що росіяни продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.

Кличко закликав роботодавців організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

У кожному районі столиці перша ланка реагування — це районна держадміністрація.

Кличко повідомив, що Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності), де, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.

У цих пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Мер наголосив, що всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7. Цілодобово продовжують працювати комунальники, лікарні і соціальні заклади.

Передісторія: