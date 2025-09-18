У Києві майже 90% будинків готові до опалювального сезону

У Києві станом на середину вересня майже 90% житлових будинків керуючих компаній отримали акти готовності до опалювального сезону.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Зазначається, що житлові організації зобов’язані отримати такі підтверджуючі документи від теплопостачальних підприємств за результатами обстежень і перевірки будинкових систем.

"Отримання актів готовності – це вже фінальний етап комплексу регламентних і ремонтних робіт, за які відповідальна управляюча компанія. Теплопостачальні організації фіксують низку технічних параметрів інженерних мереж і пристроїв для безперебійного, стабільного та безпечного постачання тепла", – зауважив посадовець.

Він наголосив, до початку холодів та рішення про початок подачі тепла лишається небагато часу, утім його достатньо, щоб виправити зауваження теплопостачальників, якщо вони є.

Нагадаємо:

Станом на початок вересня, як повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, стан готовності інфраструктури по основних секторах до опалювального сезону становить понад 80%.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, в Україні до опалювального сезону підготують 17,6 ГВт потужності.