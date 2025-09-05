Енергосистема готова до опалювального сезону на 80% – Свириденко

Стан готовності інфраструктури по основних секторах до опалювального сезону становить понад 80%.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Стале проходження опалювального сезону 2025/2026. Стан готовності інфраструктури по основних секторах — понад 80%", – зазначила вона.

За її словами, до опалення підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери.

"Також запустили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год електроенергії щомісяця", – додала Свириденко.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України виділив понад 46 млн гривень на завершення реконструкції водогрійної котельні підприємства "Охтирські теплові мережі".

Національний банк України прогнозує, що у 2026 році тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема на електроенергію, газ та опалення, почнуть поступово зростати.