В Україні майже на 30% зріс імпорт бензину: закріпився новий лідер

У квітні імпорт бензину в Україну залишався стабільним і, як і в березні, трохи не дотягнув до 100 тис. т. Це на 28% вище за торішній показник.

Про це пише профільне видання Еnkorr.

Крім того, вже другий місяць лідер постачань – литовська нафтова компанія "Орлен Летува". Для неї Україна стає все більш важливим напрямком експорту.

Як пише видання, з початку року постачання бензину становило майже 370 тис. т, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Крім того, вплинуло на ринок бензину набуття з 1 травня чинності норми про обов’язкове додавання біоетанолу. Так, у квітні було відвантажено близько 58 тис. т "спиртового", або 60% загального імпорту бензину.

"Провідні позиції посів PKN Orlen, який оперативно зорієнтувався в ситуації й почав відправляти українським контрагентам нове пальне. Квітневий результат – 37,5 тис. т – абсолютна перевага у постачаннях бензину з біоетанолом. Тим самим польський концерн продемонстрував здатність оперативно реагувати на запити ринку", - зазначило видання.

Найбільшими імпортерами традиційно були ОККО та WOG, на частку яких припало 84% загальних закупівель "спиртового" бензину.

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Нагадаємо:

З 1 травня усі АЗС в Україні мають додавати до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.

Автозаправні комплекси (АЗК) 1 травня зберегли ціну на пальне після введення нової норми.