В Украине почти на 30% вырос импорт бензина: закрепился новый лидер

В апреле импорт бензина в Украину оставался стабильным и, как и в марте, немного не дотянул до 100 тыс. т. Это на 28% выше прошлогоднего показателя.

Об этом пишет профильное издание Епкогг.

Кроме того, уже второй месяц лидер поставок - литовская нефтяная компания "Орлен Летува". Для нее Украина становится все более важным направлением экспорта.

Как пишет издание, с начала года поставки бензина составили почти 370 тыс. т, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, повлияло на рынок бензина вступление с 1 мая в силу нормы об обязательном добавлении биоэтанола. Так, в апреле было отгружено около 58 тыс. т "спиртового", или 60% общего импорта бензина.

"Ведущие позиции занял PKN Orlen, который оперативно сориентировался в ситуации и начал отправлять украинским контрагентам новое топливо. Апрельский результат - 37,5 тыс. т - абсолютное преимущество в поставках бензина с биоэтанолом. Тем самым польский концерн продемонстрировал способность оперативно реагировать на запросы рынка", - отметило издание.

Крупнейшими импортерами традиционно были ОККО и WOG, на долю которых пришлось 84% общих закупок "спиртового" бензина.

Читайте также: "Бензин в Украине начнут смешивать со спиртом. Что будет с ценами и навредит ли это авто?".

Напомним:

С 1 мая все АЗС в Украине должны добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол, не менее 5%.

Автозаправочные комплексы (АЗК) 1 мая сохранили цену на топливо после введения новой нормы.