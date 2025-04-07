Ціна на російську нафту впала на 25% нижче, ніж РФ заклала у бюджет

Через обвал на світовому нафтовому ринку на тлі торговельної війни Дональда Трампа та рішенням ОПЕК+ додатково наростити видобуток, ціна російської нафти Urals опустилася до $50 за барель.

Про це пише The Moscow Times.

Як пише видання, це близько до мінімумів за весь період повномасштабної війни в Україні та майже на $20 нижче, ніж закладено у російському бюджеті на поточний рік.

За даними Argus Media, у п'ятницю ціна нафти Urals із завантаженням у балтійському порту Приморськ склала $52,76 за барель. Це на 25% нижче за закладену до бюджету РФ ціну в $69,7.

Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили падіння 7 квітня, втративши понад 3% на фоні зростаючої напруженості між США і Китаєм, що посилило побоювання інвесторів щодо глобальної рецесії та падіння попиту на енергоносії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на $2,54 (3,9%) до $63,04 за барель, а WTI — на $2,5 (4,03%) до $59,49. Обидва бенчмарка впали до найнижчого рівня з квітня 2021 року.