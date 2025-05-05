Ціни на нафту відреагували на збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту 5 травня знизилися більш ніж на 2 долари за барель, оскільки ОПЕК+ має намір прискорити зростання видобутку нафти, що викликає занепокоєння щодо збільшення пропозиції на ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 2,21 долара, або 3,61%, до 59,08 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 56,00 доларів за барель, що на 2,29 долара, або 3,93%, менше, ніж раніше.

Обидві позиції досягли найнижчого рівня з 9 квітня на відкритті торгів у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася прискорити зростання видобутку нафти другий місяць поспіль, збільшивши видобуток у червні на 411 тис. барелів на добу (б/д).

Згідно з розрахунками Reuters, збільшення видобутку у червні з восьми країн призведе до загального сукупного збільшення видобутку за квітень, травень та червень до 960 тис. б/д, що становить 44% скорочення від 2,2 млн б/д, узгоджених з 2022 року.

"Рішення ОПЕК+ від 3 травня про збільшення квот на видобуток ще на 411 тис. б/д на червень посилює очікування ринку, що світовий баланс попиту та пропозиції рухається до профіциту", – заявив Тім Еванс, засновник Evans on Energy.

Джерела в ОПЕК+ повідомили, що група може повністю скасувати свої добровільні скорочення до кінця жовтня, якщо її члени не покращать дотримання своїх квот на видобуток.

Джерела в ОПЕК+ заявили, що Саудівська Аравія наполягає на тому, щоб ОПЕК+ прискорила скасування попередніх скорочень видобутку, щоб покарати інших членів ОПЕК Ірак та Казахстан за неналежне дотримання їхніх квот на виробництво.

Barclays та ING також знизили свої прогнози щодо ціни на нафту Brent після рішення ОПЕК+.

Barclays знизив свій прогноз ціни на Brent на 4 долари до 66 доларів за барель на 2025 рік та на 2 долари до 60 доларів за барель на 2026 рік, тоді як ING очікує, що середня ціна на Brent цього року становитиме 65 доларів, порівняно з 70 доларами раніше.

Нагадаємо:

ОПЕК+ планує ще більше прискорити збільшення видобутку нафти і може відмовитися від добровільного скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу до кінця жовтня, якщо члени організації не поліпшать дотримання своїх виробничих квот.