ОПЕК влітку продовжить збільшувати видобуток нафти – Reuters

ОПЕК+ планує ще більше прискорити збільшення видобутку нафти і може відмовитися від добровільного скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу до кінця жовтня, якщо члени організації не поліпшать дотримання своїх виробничих квот.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

ОПЕК+ ймовірно погодить збільшення випуску до 411 000 барелів на добу в липні.

Група, до якої входять Організація країн-експортерів нафти і союзники, такі як Росія, погодила в суботу ще одне значне збільшення видобутку в червні, в результаті чого загальний обсяг видобутку, який вона планує випустити в квітні, травні і червні, досягне майже 1 млн барелів на добу.

За словами джерел, група, швидше за все, схвалить прискорене підвищення цін на серпень, вересень і жовтень, з ідеєю згортання решти значної частини добровільних скорочень, якщо Ірак, Казахстан та інші країни, які не дотримуються вимог щодо видобутку, не поліпшать дотримання вимог і не здійснять компенсаційні скорочення.

Якщо дотримання вимог не покращиться, то скорочення видобутку будуть згорнуті до листопада, таким чином ціни підуть вниз.

ОПЕК+ все ще скорочує видобуток майже на 5 млн барелів на добу, і багато з цих скорочень залишаться в силі до кінця 2026 року.