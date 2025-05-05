Цены на нефть отреагировали на увеличение добычи ОПЕК+

Цены на нефть 5 мая снизились более чем на 2 доллара за баррель, поскольку ОПЕК+ намерена ускорить рост добычи нефти, что вызывает беспокойство относительно увеличения предложения на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,21 доллара, или 3,61%, до 59,08 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 56,00 долларов за баррель, что на 2,29 доллара, или 3,93%, меньше, чем раньше.

Обе позиции достигли самого низкого уровня с 9 апреля на открытии торгов в понедельник после того, как ОПЕК+ договорилась ускорить рост добычи нефти второй месяц подряд, увеличив добычу в июне на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Согласно расчетам Reuters, увеличение добычи в июне из восьми стран приведет к общему совокупному увеличению добычи за апрель, май и июнь до 960 тыс. б/с, что составляет 44% сокращения от 2,2 млн б/с, согласованных с 2022 года.

"Решение ОПЕК+ от 3 мая об увеличении квот на добычу еще на 411 тыс. б/с на июнь усиливает ожидания рынка, что мировой баланс спроса и предложения движется к профициту", - заявил Тим Эванс, основатель Evans on Energy.

Источники в ОПЕК+ сообщили, что группа может полностью отменить свои добровольные сокращения до конца октября, если ее члены не улучшат соблюдение своих квот на добычу.

Источники в ОПЕК+ заявили, что Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы ОПЕК+ ускорила отмену предыдущих сокращений добычи, чтобы наказать других членов ОПЕК Ирак и Казахстан за ненадлежащее соблюдение их квот на производство.

Barclays и ING также снизили свои прогнозы по цене на нефть Brent после решения ОПЕК+.

Barclays снизил свой прогноз цены на Brent на 4 доллара до 66 долларов за баррель на 2025 год и на 2 доллара до 60 долларов за баррель на 2026 год, тогда как ING ожидает, что средняя цена на Brent в этом году составит 65 долларов по сравнению с 70 долларами ранее.

Напомним:

ОПЕК+ планирует еще больше ускорить увеличение добычи нефти и может отказаться от добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца октября, если члены организации не улучшат соблюдение своих производственных квот.