Україна планує збільшити потужність для імпорту електроенергії з ЄС

Україна в наступні два роки планує збільшити потужність міждержавних перетинів ліній електропередачі з європейською енергомережею на 1,5 ГВт.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Попереду багато завдань, пріоритетне з яких - це нарощування можливостей для імпорту та експорту електроенергії з Європою. В наступні 2 роки плануємо додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів", - розповіли у міністерстві.

16 березня виповнюється чотири роки, як Україна приєдналася до європейської енергомережі.

"За ці чотири роки Україна пройшла шлях від нуля до 2450 МВт імпортної потужності — від аварійної допомоги до інтеграції в єдиний європейський енергетичний ринок", - йдеться у повідомленні.

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт.

У лютому 2026 року Україна досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії – 1,26 млн МВт-год, і у порівнянні з січнем 2026 року імпортовані за місяць обсяги зросли на 41%.

У лютому найбільшу частку у структурі імпорту займала Угорщина, 49%.