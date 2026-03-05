Україна відновила експорт електроенергії в окремі години, коли в енергосистемі спостерігається профіцит.

Про це повідомляє ExPro Consulting.

Обсяги поставок є дуже низькими. За даними ExPro, за добу Україна експортувала всього 12 МВт-год. до Молдови.

У найближчі дні обсяги можуть змінюватися залежно від балансу системи.

Так, за попередніми планами, компанія "Куб Енерджи" 6 березня планує експортувати близько 12 МВт електроенергії, а "Укргідроенерго" у понеділок, 9 березня, може експортувати орієнтовно 180–200 МВт.

Умови профіциту електроенергії створюються завдяки активній генерації сонячних електростанцій та через стабільно високий рівень виробництва на АЕС. Також через потепління та настання весни суттєво скоротилося споживання електроенергії.

Водночас у деякі години досі може виникати дефіцит потужності, а через пошкодження розподільчих мереж дефіцит може бути сильнішим в окремих регіонах України.

Імпорт електроенергії залишається на високому рівні – 5 березня Україна імпортувала 27 тис. МВт-год.

Востаннє Україна експортувала електроенергію 11 листопада 2025 року.

Важливо, що експорт дозволяється лише тоді, коли виробництво електроенергії перевищує внутрішнє споживання. Якщо ситуація в енергосистемі змінюється, експорт може бути оперативно обмежений або повністю зупинений.

Нагадаємо:

Україна в лютому 2026 року досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії – 1,26 млн МВт-год, і у порівнянні з січнем 2026 року імпортовані за місяць обсяги зросли на 41%.