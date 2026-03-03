Україна оновила рекорд імпорту електроенергії

Україна у лютому 2026 року знову досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії – 1,26 млн МВт-год, і у порівнянні з січнем 2026 року імпортовані за місяць обсяги зросли на 41%.

Про це свідчать дані моніторингу профільного видання ExPro.

Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, 49%.

Також, у порівнянні з січнем 2026 року, імпорт електроенергії з Угорщини зріс найбільше – на майже 54%.

В цілому, попри політичні прогнози, імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини у лютому лише зріс до рекордних показників за місяць. Частка Словаччини – 18%. Експорт електроенергії у 2026 році відсутній.

У порівнянні з лютим 2025 року, імпорт електроенергії виріс у 5 разів.

ExPro

Нагадаємо:

У січні 2026 року Україна досягнула рекордних обсягів імпорту електроенергії за місяць – понад 894 тис. МВт-год.