Дефіцит електроенергії в Україні скоротився в рази – Шмигаль

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише Liga.net.

"Станом на сьогоднішній день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в п'ять-шість разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей, це дозволяє дати трохи легші графіки для бізнесу", – поінформував він.

Міністр також зазначив, що бізнес почав адаптовуватися, створюючи свою розподілену генерацію. Найдешевшим і найшвидшим способом генерації в Україні є сонячні електростанції, додав він.

"Але сонця в Україні багато, і з приходом сонячних днів, з приходом літа буде надлишок сонячної енергії. Його треба скомпенсовувати встановленням відповідних батарей", – підкреслив Шмигаль.

