Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях

В Україні зранку 16 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

"Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

16 березня з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.