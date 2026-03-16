Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях
В Україні зранку 16 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомили в Міненерго.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
"Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться в повідомленні.
16 березня з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.