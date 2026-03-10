Україна скоротила імпорт електроенергії на третину

Протягом 2-8 березня Україна імпортувала 213,2 тис. МВт·год електроенергії, що на 30% менше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє DiXi Group, посилаючись на дані Energy map.

Зазначається, що це вже другий тиждень поспіль, коли обсяги закупівель електроенергії з-за кордону зменшуються.

Згідно з аналітикою, найбільші обсяги імпорту електроенергії протягом тижня надійшли з Угорщини – 100,1 тис. МВт·год (47%). З Румунії було імпортовано 39,7 тис. МВт·год (18%), зі Словаччини – 35,5 тис. МВт·год (17%), з Польщі – 34,1 тис. МВт·год (16%), з Молдови – 3,8 тис. МВт·год (2%).

У порівнянні з попереднім тижнем постачання електроенергії від усіх країн-партнерів скоротилося на 27-47%.

Водночас протягом звітного тижня (2-8 березня) Україна у мінімальних обсягах відновила експорт електроенергії до Молдови. Загальний обсяг постачання склав 0,04 тис. МВт·год, йдеться в дослідженні.

Електроенергія постачалася 5 та 6 березня у нічні та ранкові години (01:00-06:00). До цього востаннє експорт електроенергії з України фіксувався 10 листопада 2025 року.

Зазначається, що такі зміни у зовнішній торгівлі електроенергією насамперед пояснюються погодними умовами. Підвищення температури повітря призвело до зниження загального рівня споживання електроенергії та, відповідно, зменшення навантаження на енергосистему.

"Додатково баланс системи підтримало зростання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Сонячна погода сприяла збільшенню генерації сонячними електростанціями, а початок весняного паводку – зростанню виробітку гідрогенерацією. За таких умов у системі в окремі години виникав профіцит електроенергії, що й дозволило відновити експорт", – пояснюють аналітики.

Нагадаємо:

5 березня стало відомо, що Україна відновила експорт електроенергії в окремі години, коли в енергосистемі спостерігається профіцит.