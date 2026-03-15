В "Укренерго" повідомили про графіки відключень світла 16 березня

У понеділок, 16 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомили в "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У суботу 14 березня у частині регіонів України з 17:00 до 22:00 застосовувались графіки погодинних відключень електроенергії для населення.