Частина споживачів У Києві та кількох областях України – без світла

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру м.Києва та області. Внаслідок цього, а також через обстріли вздовж лінії фронту, пошкоджень зазнала й енергетична інфраструктура в інших регіонах, оперативно інформує Міненерго.

Через це на ранок є знеструмлені споживачі в м. Київ, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, рятувальники та енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам", – говориться у повідомленні.

Через масований обстріл у частині регіонів України посилені заходи обмеження споживання. З 8:00 запроваджені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Нагадаємо:

У ніч на 14 березня противник завдав комбінованого удару із застосуванням 498 повітряних цілей – БпЛА та ракет, з яких 460 Повітряні сили визнали збитими або подавленими.

У Києві через нічний ворожий обстріл та відключення напруги на окремих ділянках мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів та трамваїв у кількох районах міста.