"Укренерго" не отримувало офіційних заяв про припинення аварійного електропостачання зі Словаччини

Жодних офіційних документів щодо наміру розірвати чинний двосторонній договір між SEPS та "Укренерго" про взаємне надання аварійної допомоги від словацької сторони наразі не надходило.

Про це заявляє пресслужба "Укренерго".

"Наголошуємо, що Договір про надання/отримання аварійної допомоги — ніяк не пов'язаний із питанням комерційних обмінів електроенергією. Наразі імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без жодних обмежень — в обсягах, що визначаються результатами аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" також підкреслили, що можливе дострокове припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором (SEPS) — не позначиться на ситуації в енергосистемі України.

Йдеться, що залучення аварійної підтримки зі словацького напрямку мало несистемний характер і здійснювалось у дуже обмеженому обсязі. Востаннє словацький оператор системи передачі надавав аварійну допомогу на запит НЕК "Укренерго" ще 23 січня.

Нагадаємо:

4 березня Мартін Магат, директор компанії SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava), заявив, що SEPS розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго".