Кабмін оновив наглядову раду “Укренерго”

Кабінет міністрів 13 травня погодив кандидатури Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна до наглядової ради НЕК "Укренерго" та Антона Бендика – до наглядової ради ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"За поданням Номінаційного комітету уряд погодив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих підприємств: до НЕК "Укренерго" – Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" – Антона Бендика", – зазначила вона.

Як повідомляє Міністерство економіки, Юрій Бойко раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики (2020-2021) та був членом наглядової ради НЕК "Укренерго".

Микола Брусенко тривалий час працював на керівних посадах в Адміністрації та Офісі президента, де очолював директорат із питань соціально-економічної політики, член наглядової ради "Ощадбанку".

Єгор Перелигін обіймає посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Антон Бендик має досвід роботи в енергетичному секторі як радник із питань взаємодії з органами влади в НЕК "Укренерго".

Свириденко також повідомила, що у зв'язку із завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" уряд запускає новий конкурс на відповідні посади.

"Кабмін доручив Мінекономіки та держкомпанії якомога швидше провести відповідний відбір", – зазначила вона.

Оновлення складу наглядових рад стратегічно важливих підприємств України триває з листопада 2025 року.