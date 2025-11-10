Міністерка енергетики відреагувала на кейс про корупцію

Міністерство енергетики буде реагувати на кейс із викритою корупційною схемою в енергетиці відповідно до результатів розслідування.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук, відповідаючи на запитання про наслідки розкриття корупційної схеми в "Енергоатомі" для наглядової ради компанії, передає Укрінформ.

"Енергоатом безпосередньо не знаходиться під управлінням Міненерго. Водночас як міністерство, яке відповідальне за формування та реалізацію політики всього енергосектору, ми будемо із цим кейсом розбиратися і реагувати відповідно до результатів розслідування", - сказала Гринчук.

Вона підкреслила, що наглядова рада "Енергоатому" контролює фінансову та антикорупційну політику компанії.

Нагадаємо:

Зранку 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, повідомили джерела "Української правди".

Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".

АТ "НАЕК "Енергоатом" підтвердив, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.